وزير الدفاع الإيطالي: هناك تحركات دبلوماسية لحل الخلاف مع الإمارات بشأن قاعدة المنهاد

قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، إن هناك تحركات دبلوماسية، لحل الخلاف مع الإمارات بشأن قاعدة "المنهاد".

وأوضح الوزير الإيطالي في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية اليوم، أنه بشأن إغلاق قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات، تراقب وزارة الدفاع باهتمام التحركات الدبلوماسية الجارية من أجل إعادة العلاقات الإيجابية بشكل كامل مع الإمارات العربية المتحدة.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن الإمارات تمثل شريكا استراتيجيا لإيطاليا.

وبدأت تلك الأزمة، عندما كشف مصدر في الحكومة الإيطالية أن الإمارات طلبت منهم سحب قواتهم من قاعدة "المنهاد" العسكرية في مدينة دبي، ردا على وقف روما صفقة صواريخ إلى الإمارات.

وأشار المصدر لوكالة "رويترز" إلى أن الإمارات طلبت من إيطاليا سحب جنودها وطائراتها من قاعدة "المنهاد" الجوية في دبي، مؤكدا أن المفاوضات جارية لحل الأزمة.

وتستخدم إيطاليا قاعدة "المنهاد"، ضمن العمليات متعددة الجنسيات، مستخدمة طائرات تنفذ رحلات إلى العراق وأفغانستان والقرن الأفريقي والمحيط الهندي.

جاء ذلك ردا على قرار روما وقف بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات، في ظل التزام روما بإحلال السلام في اليمن وحماية حقوق الإنسان.

وكانت المبيعات، التي أوقفتها روما، جزءا من صفقة لشراء 20 ألف صاروخ تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو (485 مليون دولار) أبرمت عام 2016 في عهد حكومة يسار الوسط بزعامة ماتيو رينتسي.

واستدعت الخارجية الإيطالية في وقت سابق، السفير الإماراتي في روما، عمر الشمسي، بعد رفض الإمارات السماح بعبور طائرة عسكرية على متنها 40 صحفيا مجالها الجوي في طريقها إلى أفغانستان، التي كان وزير الدفاع الإيطالي يزورها.

وجاء في بيان للوزارة أنها أبدت للشمسي "اندهاشها وغضبها الشديد من التصرف غير المتوقع الذي يصعب فهمه".