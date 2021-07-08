تقارير استخباراتية تكشف عن خسارة الزعيم الكوري الشمالي لوزنه

كشفت وسائل إعلام كورية عن معلومات جديدة تتعلق بصحة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، مشيرة في تقاريرها إلى خسارته ما يزيد عن نحو 10 كيلوغرامات، بسبب اتباعه نظاما غذائيا خاصا.

وذكرت صحيفة "تشونان إلبو" نقلا عن نائب الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، كيم بيونغ جي، الذي حصل على تقرير استخباراتي يفيد بأن زعيم كوريا كيم جونغ أون فقد، في الفترة الأخيرة، ما بين 10 إلى 20 كيلوغرامًا بسبب النظام الغذائي.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي بهذا الصدد: "لا نعتقد أنه بسبب المرض، نعتقد أن خسارة الوزن تأتي بسبب النظام الغذائي والحمية المتبعة، حيث لم تعثر المخابرات في البلاد على دليل على أن الأدوية المستوردة يتم توريدها إلى العيادة التي يعالج فيها كيم جونغ أون عادة".

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، لم يتلق أي من اللقاحات ضد فيروس "كورونا"، وذلك لأسباب مجهولة بالرغم من التقارير الاستخباراتية التي تفيد بأنه يعاني من أمراض وعوارض صحية مختلفة.