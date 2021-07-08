اليابان... إعلان حالة الطوارئ في طوكيو بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيديه سوغا، خلال اجتماع حكومي حالة الطوارئ في البلاد، وهي الرابعة، في طوكيو للفترة من 12 يوليو/تموز إلى 22 أغسطس/آب، بسبب فيروس كورونا.

طوكيو - سبوتنيك. وفي الفترة نفسها، تم تمديد نظام الطوارئ في أوكيناوا ونظام التدابير المعززة في محافظات أوساكا، وسيتاما، وكاناغاوا، وتشيبا.

ولم تشهد اليابان ارتفاعا شديدا وسريعا في الإصابات بـ"كوفيد-19" مثلما حدث في الكثير من البلدان الأخرى، لكنها سجلت ما يتجاوز 810 آلاف إصابة و14900 وفاة بالمرض.

وفي ظل تباطؤ حملة التطعيم لم يتلق سوى ربع السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19".

ويأتي فرض حالة طوارئ جديدة في طوكيو بعد زيادة الإصابات اليومية الجديدة في المدينة، أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو/أيار، بواقع 920 إصابة.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا الذي يرأس فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن القيود الجديدة ستطبق بدءا من 12 يوليو/ تموز وحتى 22 أغسطس/ آب.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أن القيود على الجماهير مرتبطة بحالة الطوارئ في اليابان وإجراءات أخرى.

ذكرت صحيفة "أساهي" المحلية، اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن يحظر منظمو دورة طوكيو للألعاب الأولمبية حضور الجمهور مع تأهب اليابان لإعلان حالة طوارئ في العاصمة تستمر طوال فترة استضافة الحدث الرياضي لمنع موجة جديدة من جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة اليومية عن مشاركين في تنظيم الأولمبياد أن المنظمين بصدد اتخاذ القرار رسميا خلال محادثات خماسية بين أهم الأطراف المعنية تعقد مساء اليوم الخميس.