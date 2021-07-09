الخارجية الأمريكية: جون كيري يزور موسكو خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو الجاري 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، سيقوم بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 12 - 15 تموز/ يوليو الجاري، لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس بشأن قضايا المناخ.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان إن: "المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، سيزور موسكو في الفترة من 12 إلى 15 يوليو الجاري للقاء المسؤولين الروسي ومناقشة سبل تعزيز طموحات المناخ العالمي".

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث هاتفيا في وقت سابق، مع جون كيري قضايا المناخ، حيث تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد: إنه "خلال المحادثة، تم التطرق إلى قضايا التعاون الروسي الأمريكي في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ضمن سياق الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة في غلاسكو".

وأضافت: "قد تم الموافقة على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة حول قضايا المناخ في سياق مناقشتها من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة في قمة جنيف، مع التركيز على الحاجة إلى بناء تعاون روسي أمريكي".