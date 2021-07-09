زاخاروفا: القاعدة الروسية مجهزة للتصرف في حال التصعيد ضد طاجيكستان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مسلحي حركة "طالبان" يسيطرون على حوالي ثلثي الحدود الأفغانية مع طاجيكستان.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "نلاحظ زيادة حادة في التوتر على الحدود الأفغانية الطاجيكية، حيث تستولي حركة طالبان بسرعة على معظم المناطق الحدودية وتسيطر حاليا على حوالي ثلثي الحدود مع طاجيكستان".

واضافت أن " القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجيكستان مجهزة بكل ما هو ضروري لمساعدة الجمهورية في السيطرة على الوضع على الحدود".

وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية (المحظورة في روسيا)، في وقت سابق، سيطرتها على أكثر من 70% من الحدود المشتركة بين أفغانستان وطاجيكستان؛ معربة عن ثقتها بعدم تمكن القوات الحكومة في كابول من استعادة السيطرة على المناطق الشمالية من البلاد، التي سيطرت عليها الحركة.

وتزامن ذلك مع بدء الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع أيار/مايو الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.