رئيس الوزراء الإسباني يجري تعديلا حكوميا يطيح بوزيرة الخارجية

أجرى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تعديلا وزاريا شمل عدة وزارات ومناصب في ديوانه، شمل وزيرة الخارجية أرانشا جونزاليس.

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن التعديل شمل تعيين خوسيه مانويل ألباريز وزيرا للخارجية خلفا لأرانشا جوناليس.

فيما طالت التعديلات كذلك وزارات العدل والنقل والتعليم.

وفي نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي تحدثت صحف محلية إسبانية عن مغادرة وشيكة لأرانشا لايا جونزاليس لمنصبها كوزيرة للخارجية، والتي وصفتها الصحف الإسبانية بأنها "تشعل النار حيثما تحل"، وكان من أبرز المرشحين خلفا لها خوسيه مانويل ألباريز المستشار المقرب من رئيس الحكومة.