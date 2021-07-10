شركة الخطوط الجوية اليابانبة تخطط لإطلاق خدمة التاكسي الطائر

تخطط شركة الخطوط الجوية اليابانية (JAL) لإطلاق أعمالها في مجال التاكسي الطائر في السنة المالية 2025.

ستقدم شركة الطيران خدمات لنقل الركاب بين المطارات والوجهات السياحية. وفقًا لفكرة الشركة، سيكون نشاطًا تجاريًا مشابهًا لسيارة أجرة.

تخطط JAL لاستخدام طائرة الشركة الألمانية Volocopter، التي استثمرت فيها شركة الطيران اليابانية في عام 2020، وهي طائرة مسيرة كهربائية ذات مقعدين مع إقلاع وهبوط عموديين. يمكن أن تحلق بسرعة تصل إلى 110 كم / ساعة. مدى الرحلة 35 كم.

في الآونة الأخيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون مع محافظة مي، حيث من المخطط إجراء التجارب والبدء في تقديم الخدمة التجارية، حسب موقع ixbt.

من الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية اليابانية لن تقتصر على تقديم خدمات نقل الركاب. تتوقع الشركة تنظيم تدريب للمشغلين وتقديم الخدمات ذات الصلة للشركات الأخرى.