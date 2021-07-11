الشرطة الإيطالية تلقي القبض على مغربي متهم بالضلوع في الإرهاب

اعتقلت الشرطة الإيطالية مواطنًا مغربيًا يبلغ من العمر 29 عامًا في لاغو في إقليم ساليرنو الجنوبي، متهمًا بالضلوع في أنشطة إرهابية والتحضير لهجمات في وطنه، حسبما أفاد موقع Tgcom24 يوم الأحد.

في 28 يونيو/حزيران، أوعز مكتب المدعي العام في العاصمة المغربية الرباط باعتقال رجل تم الاعتراف به كشخص يشكل خطر عام كبير. وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في 8 يوليو / تموز. وانضمت القوات الخاصة الإيطالية ووحدات مكافحة الإرهاب إلى البحث عن الإرهابي.

وبحسب معلومات من وكالات إنفاذ القانون، كان المغربي في سوريا في عام 2012، حيث قاتل أولاً إلى جانب تنظيم جبهة النصرة الإرهابي (المحظورة في روسيا)، ثم في تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا). جاءت المعلومات حول أنشطته غير القانونية من إسبانيا وفرنسا.

حاليا، الموقوف في سجن مدينة ساليرنو، يجب تسليمه إلى وطنه.