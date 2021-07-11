الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء... فيديو

وعبّر ريتشارد برانسون قبل ساعة من رحلته، أنه "يشعر بالسعادة والإثارة والاستعداد للرحلة"، وفقا لما نقله موقع "سبييس".
كما أنه قام بقضاء بعض الوقت برفقة صديقه إيلون ماسك ونشر صورة تجمعهما قبل الرحلة.
Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021
Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8
Richard Branson and the @virgingalactic crew of #Unity22 are airborne. Follow VSS Unity at https://t.co/hiJF3QyyZG pic.twitter.com/EjKb87tHeg— Flightradar24 (@flightradar24) July 11, 2021
وتعتبر هذه الرحلة هي أول رحلة سياحية إلى الفضاء، يشارك فيها الأشخاص العاديون ويعيشون تجربة السفر إلى الفضاء مع طاقم العمل.
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