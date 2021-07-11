وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة في غضون أيام لبحث التطورات في غزة

يتوجه وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، خلال الأيام المقبلة، للتباحث مع المسؤولين المصريين حول اتفاق التهدئة في قطاع غرة وعملية إعادة الإعمار.

القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه: "خلال الأيام المقبلة سيغادر وفد أمني إلى القاهرة مرة أخرى في إطار جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة مع غزة".

وأضافت الهيئة أنه خلال "الأيام العشرة الماضية زار وفدان إسرائيليا القاهرة لمناقشة قضية الأسرى، كما ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم القضية مع نظيره المصري سامح شكري في بروكسل".

وتتوسط مصر بين إسرائيل وحركة "حماس"، في محاولة للتوصل إلى صفقة لتبادل أسرى فلسطينيين بإسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة منذ عام 2014.

وشهدت الفترة المنصرمة حركة نشطة لمسؤولين من "حماس" والحكومة الإسرائيلية إلى العاصمة المصرية القاهرة في محاولة لتسريع المفاوضات، زادت وتيرتها بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة، في مايو/أيار الماضي، قبل أن تنجح مصر في وقف إطلاق النار بين الطرفين.