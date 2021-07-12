الصين تعد خطة جديدة لقطاع الأمن الإلكتروني

صرحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الاثنين، أنها طرحت مسودة خطة عمل تستمر ثلاث سنوات لتطوير قطاع الأمن الإلكتروني في البلاد، مقدرة أن قيمة هذا القطاع ربما تتجاوز 250 مليار يوان (38.6 مليار دولار) بحلول عام 2023.

تأتي هذه المسودة مع تكثيف السلطات الصينية جهودها لإعداد لوائح لتحسين تنظيم تخزين ونقل البيانات وخصوصية البيانات الشخصية.

واقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين في مطلع الأسبوع مسودة قواعد تدعو جميع شركات التكنولوجيا الغنية بالبيانات التي تضم أكثر من مليون مستخدم إلى الخضوع لمراجعات أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج، حسب وكالة "رويترز".

يأتي ذلك في أعقاب إجراء السلطات الصينية تحقيقا مع شركة "ديدي تشوكسينج" لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها قوانين خصوصية البيانات.