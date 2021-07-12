زيلينسكي يرغب بمشاركة واشنطن في تسوية النزاع في دونباس

أعلن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أنه لم يتح له الوقت لمناقشة، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، فكرة انضمام الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى صيغة نورماندي للتسوية الأوكرانية، لكنه يرغب في مشاركة الولايات المتحدة في حل الوضع في دونباس.

كييف - سبوتنيك. وقال الرئيس في مؤتمر مشترك مع المستشارة الألمانية: "بالنسبة لجذب الرئيس بايدن إلى صيغة نورماندي، لم يكن لدينا الوقت للحديث عن ذلك. وأود حقًا أن تساعدنا الولايات المتحدة في حل قضية التسوية السلمية في دونباس وإزالة الاحتلال من أراضينا".

وأشار إلى أن هذا "سيكون بصيغة نورماندي إذا كان المشاركون في نورماندي يؤيدون، وأوكرانيا تدعم ذلك بالتأكيد. أو سيكون بصيغة مختلفة، هذه بالفعل مسألة مفاوضات السيدة ميركل [مع بايدن]، وسأجتمع أيضًا مع الرئيس بايدن، وسأطرح هذه المسألة أيضا".

يذكر أن صيغة "رباعية نورماندي" شكلت في السادس من حزيران/يونيو عام 2014، في مدينة نورماندي على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء، وبهذه الصيغة عقد زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، عدة اجتماعات لمناقشة تسوية النزاع في دونباس.

والجدير بالذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد ضحايا هذا النزاع الـ 13 ألف مدني.

وتتم مناقشة مسألة حل الوضع في دونباس، خلال الاجتماعات في مينسك لمجموعة الاتصال، والتي اعتمدت منذ أيلول/سبتمبر 2014، ثلاث وثائق تنظم خطوات تهدئة الصراع.