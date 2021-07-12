أمريكا: مستعدون للمشاركة في محادثات الاتفاق النووي بمجرد تحديد موعد الجولة السابعة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي مستعد لاستئناف محادثات الاتفاق النووي الإيراني، بمجرد تحديد موعد الجولة السابعة من المفاوضات.

جاء هذا، اليوم الاثنين، في إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، بحسب وكالة "رويترز".

وقال برايس: "المبعوث الأمريكي الخاص مالي وفريقه، مستعدون للعودة إلى فيينا للمشاركة في جولة سابعة من المفاوضات بمجرد تحديد موعد لها".

وفي الأسبوع الماضي، توقع برايس عقد جولة سابعة من المحادثات غير المباشرة لإعادة الامتثال لبنود الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

"وقال برايس: "بالطبع لا يوجد شيء مؤكد في عالم الدبلوماسية، ولكن أعتقد أن لدينا كل التوقعات بأنه ستكون هناك جولة سابعة من المفاوضات في اللحظة المناسبة، وفي الوقت الصحيح".

وأضاف: "فريقنا يتطلع للمشاركة في الجولة القادمة من المحادثات عندما تبدأ".

وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق.

ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية، ولكن في عام 2018 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.