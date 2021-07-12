الجيش الإسرائيلي يبدأ لأول مرة تمرينا بالطائرات المسيرة بمشاركة دولية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء للمرة الأولى مناورات جوية بالطائرات المسيرة، تستمر لمدة أسبوعين في القاعدة الجوية "بالماخييم" جنوبي تل أبيب، بمشاركة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا.

القدس- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في بيان، إنه "بدأ اليوم تمرينا دوليا للمسيرات، هو الأول من نوعه بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي، يحمل اسم "الحماة الزرق"، وسيستمر لمدة أسبوعين بمشاركة كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا وبريطانيا".

بدأ اليوم تمرين دولي للمسيرات، هو الأول من نوعه بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي، يحمل اسم الحماة الزرق Blue guardian، وسيستمر لمدة أسبوعين بمشاركة كل من الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا وبريطانيا حيث سيتم في إطاره تفعيل مسيرات إسرائيلية من قبل الفرق الأجنبية المشاركة pic.twitter.com/rX6pPqDfGX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 12, 2021

​وأضاف أنه "سيتم في إطاره تفعيل مسيرات إسرائيلية من قبل الفرق الأجنبية المشاركة والتدرب على كيفية التعامل مع سيناريوهات متعددة من بينها تقديم الدعم للقوات البرية الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية والتعاون مع القوات الجوية المختلفة".

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​وأكد ادرعي على أن "للتمرين أهمية استراتيجية كبيرة من حيث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين إسرائيل والدول المشاركة".

وتابع ادرعي أن "التمرين هو جزء من خطة التدريبات السنوية للتدريبات المخطط لها مسبقًا، ويهدف الى رفع القدرات العسكرية لسلاح الجو بشكل خاص ولجيش الدفاع بشكل عام".

ومن جانبه قال قائد القوات الجوية الميجر جنرال أميكام نوركين إن إسرائيل "رائدة في مجال الطائرات بدون طيار. التدريبات هي منصة للتعلم المتبادل. ولهذه التدريبات أهمية وطنية وتأثير في وضع القوات الجوية على الساحة الدولية"، بحسب موقع الجيش الإسرائيلي.