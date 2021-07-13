مادورو يكشف عن تعرضه لمحاولتي اغتيال في الفترة الأخيرة

كشف الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، أنه تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الفترة الأخيرة، آخرها كان يوم 24 حزيران، في الذكرى المئوية الثانية لمعركة "كارابوبو".

وأوضح مادورو في تصريح صحفي، "أنهم كانوا يستعدون للهجوم في 24 حزيران خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو، هجوم آخر باستخدام طائرات دون طيار، قمنا بمنعه، وقمنا بتحييده. أقول هذا لأول مرة، لأن التحقيق لا يزال مستمراً".

وأشار مادورو إلى أنه "كانت هناك محاولة اغتيال في الخامس من تموز خلال العرض" الذي يصادف يوم توقيع إعلان استقلال ​فنزويلا​.

وتعرض الرئيس الفنزويلي لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات دون طيار في آب 2018، حيث توجهت عدة طائرات محملة بالمتفجرات إلى المنصة التي كان يوجد فيها مادورو، وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من الحراس.