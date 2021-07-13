موسكو تحذر واشنطن من إعادة تموضع قواتها في دول الجوار الأفغاني

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن إعادة تموضع القوات الأمريكية في دول الجوار الأفغاني أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، مشيرًا إلى أن موسكو تحذر واشنطن من مثل هذه الخطوات.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنا جيزن" (الحياة الدولية): "أود أن أسلط الضوء على عدم قبولنا بنقل الوجود العسكري الأمريكي الدائم إلى البلدان المجاورة لأفغانستان. لقد أخبرنا الأمريكيين بهذا بشكل مباشر وصريح".

ووفقا لريابكوف، فإن نقل القوات الأمريكية إلى الدول المجاورة لأفغانستان "سيغير الكثير" في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نحن نحذرهم من مثل هذه الخطوات".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، أكد إنه لا يجوز أن تتحول عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان إلى إعادة انتشار البنية التحتية العسكرية للناتو وكذلك الأمريكية في دول آسيا الوسطى.

وأنهت الولايات المتحدة بالفعل خروج أكثر من 90 في المئة من قواتها في أفغانستان، بحسب آخر البيانات من القيادة المركزية الأمريكية.