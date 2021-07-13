الحكومة الفرنسية تؤكد إجراء انتخابات الرئاسة في أبريل والبرلمان في يونيو

أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وجاءت تصريحات الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، خلال مؤتمر نقلته وكالة "سبوتنيك"، قال فيه إن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستنظّم في العاشر من نيسان/أبريل المقبل في دورتها الأولى ومن ثم في الرابع والعشرين في الدورة الثانية".

وأضاف آتال، إن "الانتخابات التشريعية التي تنظم دائما مباشرة بعد الرئاسية ستجري في الـ12 والـ19 من حزيران/يونيو العام المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان رسميا عن موعد الانتخابات الرئاسية للعام 2022.

وتجري الانتخابات الرئاسية في فرنسا مرةً كل خمسة أعوام تليها انتخابات تشريعية.

ولم يقرر الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الترشح لولاية جديدة من عدمه.