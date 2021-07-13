روسيا تعلن البدء بإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الهند

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن تعاونه مع شركة الأدوية الهندية "Serum Institute of India" (سي آي آي)، أكبر مصنع في العالم من حيث إنتاج اللقاحات، من أجل تصنيع لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد فيروس كورونا في الهند.

الشركة هي أكبر شركة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في العالم، حيث تم إنتاج أكثر من 500 مليون جرعة بالفعل، وهي إحدى الشركات الهندية الرائدة في مكافحة فيروس كورونا من خلال عدد من الاستراتيجيات التي اتبعتها.

بالإضافة إلى تطوير لقاح خاص بها، تقوم الشركة السالفة الذكر حاليًا بإنتاج "كوفي شيلد" المطور من قبل "أسترازينيكا" وجامعة "أكسفورد"، و"كوفافاكس" المطور من شركة "نوفافاكس"، كما تجري أبحاثًا حول "كوداغينيكس" في المملكة المتحدة.

300 مليون جرعة

من المفترض أن يتم إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي من قبل الشركة المصنعة في سبتمبر/أيلول. ومن المقرر إنتاج أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح الروسي سنويًا في منشآت استقصائي الأثر الاستراتيجي في الهند، وفي هذا الصدد أبرم صندوق الاستثمارات الروسي عدة اتفاقيات مع عدد من مصنعي الأدوية في الهند وهم (Gland Pharma ،Hetero Biopharma ،Panacea Biotec ،Stelis Biopharma ،Virchow Biotech وMorepen) لإنتاج لقاح روسي.

حتى الآن، تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في 67 دولة بإجمالي عدد سكان يزيد عن 3.5 مليار شخص. وتُظهر البيانات التنظيمية من عدد من البلدان ، بما في ذلك الأرجنتين و صربيا والبحرين والمجر والمكسيك وسان مارينو و الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، التي تم الحصول عليها أثناء تطعيم السكان، أن "سبوتنيك V"هو أحد اللقاحات الأكثر أمانًا وفعالية ضد فيروس كورونا.

وقال كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: "يسر صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن يعلن عن شراكة مع معهد "Serum Institute of India"، أكبر مصنع للقاحات في العالم".

وأضاف: "تعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة في زيادة قدراتنا التصنيعية بشكل كبير وهي مثال على تضافر الجهود والخبرة لإنقاذ الأرواح في الهند وحول العالم. حاليا، عملية نقل التكنولوجيا جارية، ونتوقع إطلاق الدُفعات الأولى من اللقاح في الأشهر المقبلة".

علق على ذلك أدار بونافالا، الرئيس التنفيذي لمعهد "Serum Institute" في الهند، بالقول: "أنا سعيد جدًا بالشراكة مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لإنتاج لقاح "سبوتنيك". نتوقع إنتاج ملايين الجرعات في الأشهر المقبلة بعد بدء إنتاج الاختبار في سبتمبر".

وأضاف: "من الضروري أن يتوفر لقاح "سبوتنيك V"، بمعدلات أمانه وفعاليته العالية، للناس في الهند وحول العالم، وبالنظر إلى الشكوك التي يحيط بها الفيروس، من المهم أن تعمل المؤسسات الدولية والحكومات معًا لتعزيز مكافحة الوباء".