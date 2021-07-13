أمريكا تخصص نحو ملياري دولار لتعويض الشركات المتخلية عن معدات هواوي

وافقت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج بقيمة 1.9 مليار دولار، لتعويض شركات الاتصالات الأمريكية عن إزالة معدات لشركات صينية، مثل "هواوي"، من شبكاتها اللاسلكية.

وفي العام الماضي، صنفت الهيئة شركة "هواوي" و"زِد تي إي" على أنها تمثل تهديدا للأمن القومي لشركات الاتصالات، وهو الإعلان الذي منع شركات أمريكية من الاستفادة من تمويل حكومي بقيمة 8.3 مليار دولار لشراء معدات من الشركات الصينية، بحسب "رويترز".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت هيئة الاتصالات قواعد تطالب الشركات الأمريكية التي تستعين بمعدات الاتصالات الصينية، بإزالة واستبدال هذه المعدات.

وبعد وصول الرئيس جو بايدن للسلطة، اعتبرت الهيئة أن شركة "هواوي" تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي، مثل شركات "زِد تي إي" و"هَيْتيرا كوميونيكيشنز" و"هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي" و"داهوا تكنولوجي".

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت "هواوي" شركة عملاقة ممتدة في أنحاء العالم أجمع.

وتتواجد الشركة في 170 بلدا وتوظف 194 ألف شخص، إلا أنها في صلب صراع أمريكي صيني خلفيته حرب تجارية وتقنية وشبهات بحصول عمليات تجسس.