واشنطن: نجري محادثات "غير مباشرة لكن نشطة" مع إيران لإطلاق سجناء أمريكيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تجري محادثات "غير مباشرة لكن نشطة" مع طهران، لضمان إطلاق محتجزين أمريكيين في إيران.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن واشنطن تجري هذه المحادثات بشكل منفصل عن المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن طهران تعقد محادثات بشأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، بهدف تأمين إطلاق الإيرانيين المحتجزين في السجون الأمريكية ودول أخرى على خلفية انتهاك العقوبات الأمريكية.

وتابع ربيعي، قائلا: "إيران مستعدة، انطلاقا من أهدافها الإنسانية، لتبادل جميع السجناء السياسيين الأمريكيين مقابل الإفراج عن جميع السجناء الإيرانيين الذين احتجزوا في أنحاء العالم بإيعاز من أمريكا".

وفي مايو/ أيار الماضي، نفت الولايات المتحدة تقريرا أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني، أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى بموجب العقوبات الأمريكية على طهران.