تركيا تعلن عن إحباط نحو مئة مخطط إرهابي خلال عام 2021

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن إحباطها أكثر من مئة مخطط إرهابي خلال عام 2021.

وجاء هذا الإعلان على لسان ​وزير​ الداخلية التركي، ​سليمان صويلو​، ونقلته وكالة "الاناضول"، وصدر خلال حفل لتخريج صف ضباط من قيادة الدرك قال خلاله إن "بلاده أحبطت 97 مخططا إرهابيا ل​حزب العمال الكردستاني​ "بي كا كا"، و3 مخططات لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ومخططا واحدا لتنظيم يساري متطرف في عام 2021".

وأكد صويلو أن "​الطائرات المسيرة​ التركية نفذت ألفين و126 ساعة طيران عام 2016 ل​مكافحة الإرهاب​، وأن الرقم ارتفع إلى 47 ​ألفا​ و763 ساعة طيران عام 2020"، مشيرا إلى "مقتل 6 آلاف و286 إرهابيا من منظمة حزب العمال الكردستاني​ داخل البلاد، وتدمير 7 آلاف مخبأ فوق رؤوسهم منذ 15 حزيران 2016".

كما لفت صويلو إلى تحييد ألف و523 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 15 يوليو 2016.