مسؤول: الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح معبر كرم أبو سالم الجمعة استثنائيا

أفاد مسؤول اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، روحي فتوح، أن الحكومة الإسرائيلية قررت فتح معبر كرم أبو سالم، الجمعة، استثنائيا لإدخال السلع المتعلقة بعيد الأضحى.

غزة - سبوتنيك. وقال فتوح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، أبلغت مساء اليوم الأربعاء، شركات القطاع الخاص بموافقة الجانب الاسرائيلي على فتح معبر كرم أبو سالم يوم الجمعة القادم".

وأضاف، أن "فتح معبر كرم أبو سالم، سيكون استثنائياً، لإدخال السلع المتعلقة بعيد الاضحى المبارك، وهي الملابس والأحذية والقماش والشوكولاتة والادوات المنزلية".

وطالبت اللجنة شركات القطاع الخاص المتخصصة بالسلع المذكورة أعلاه عمل اللازم عبر المنصة الخاصة لتنسيق البضائع الخاصة بهم يوم الجمعة القادم.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سمحت، صباح أمس، بتوسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 12 ميلا بدلا من 9 أميال بحرية، المسافة المسموح بها سابقا.