الصين ترسل أكثر من 500 مليون جرعة لقاح إلى الدول النامية

أرسلت السلطات الصينية أكثر من 500 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كمساعدات إنسانية للدول النامية.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع افتراضي لقادة دول منظمة "آبيك"، اليوم الجمعة: "خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستخصص الصين 3 مليارات دولار للبلدان النامية لمكافحة الوباء واستعادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، منتدى اقتصاديا لدول هذه المنطقة، يرمي إلى تأمين التعاون فيما بينها، في مجال التجارة الإقليمية وتيسير وتحرير الاستثمارات.

وتهدف "آبيك" إلى زيادة النمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة، وتعزيز مجتمع آسيا والمحيط الهادئ؛ حيث يبلغ إجمالي التعداد السكاني للدول الأعضاء نحو 40 في المئة من سكان العالم، يشكلون حوالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و48 في المئة من التجارة العالمية.