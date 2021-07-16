أوكرانيا تشدد متطلبات الدخول لمواطني روسيا وبيلاروسيا

صرح سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، أن السلطات الأوكرانية تعتزم تشديد متطلبات الدخول لمواطني روسيا وبيلاروسيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن دانيلوف قوله، اليوم الجمعة: "يتم فرض القيود بسبب انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا. سيتم تشديد متطلبات الدخول لمواطني البلدان التي ينشط فيها، من بينهم الهند وبيلاروسيا وروسيا ودولتين أخريين من الاتحاد الأوروبي".

كما لم يستبعد دانيلوف أن يتخذ مجلس وزراء أوكرانيا إجراءات إضافية فيما يتعلق بهذه الدول.

في وقت سابق، أعلنت الحكومة الأوكرانية الاستعدادات للموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا، مشيرة إلى احتمال "إدخال نظام تصاريح إلكترونية للسفر في وسائل النقل العام، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة في قسم العناية المركزة في المستشفيات".