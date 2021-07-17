إسبانيا... نزوح المئات من كوستا برافا جراء حريق ضخم

بين جهاز الإطفاء، اليوم السبت، في منطقة كوستا برافا الإسبانية، أنه استعان بطائرات لمكافحة حريق غابات اشتعل في المنطقة، وأجبر 350 شخصا على النزوح من منازلهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في جهاز الإطفاء بحكومة إقليم قطالونيا سيرغي بالاسيوس، قوله: "نحاول السيطرة على الحريق في الوقت الحالي باستخدام ست طائرات تصب الماء على النيران و90 من أطقم الإطفاء على الأرض".

وأوضح مصدر في الشرطة أن "الحريق الذي بدأ أمس الجمعة، نجم عن إلقاء سيجارة".

وتسبب الحريق في تدمير ما يزيد على نحو ألف فدان من الغابات والأشجار على حافة متنزه كاب دي كريوس الطبيعي الذي يعد منطقة سياحية مشهورة.

واضطر ما يزيد على 231 شخصا إلى البحث عن مأوى طوال الليل في مساكن مؤقتة قدمها المجلس المحلي في منطقة إل بورت دي لا سيلفا.

وحذرت الشرطة بالقول إن كل من تثبت مسؤوليته عن التسبب في الحريق بإلقائه السيجارة المشتعلة يمكن أن يواجه اتهامات جنائية.

وفي تصريح صحفي، قال جوردي بوينيرو نائب رئيس حكومة قطالونيا المحلية إن: "إلقاء عقب سيجارة يعني إعادة التشجير على مدى 50 عاما".