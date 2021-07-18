أمريكا... إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول بالعاصمة واشنطن

قالت الشرطة، صباح اليوم الأحد، إن 4 أشخاص أصيبوا بالرصاص خارج ملعب للبيسبول بالعاصمة الأمريكية، مضيفة أنه "لا يوجد تهديد مستمر".

وقالت شرطة العاصمة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر (مساء السبت بالتوقيت المحلي):"تستجيب الشرطة لحادث إطلاق نار في شارع 1500 من شارع ساوث كابيتول، حيث أطلق النار على شخصين"، مضيفة: "يجري التحقيق في الحادث، ويبدو أنه لا يوجد تهديد مستمر في الوقت الحالي".

وتابعت الشرطة في تغريدة أخرى" جرى نقل ضحيتان إضافيتان مرتبطان بالحادث إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج من طلقات نارية".

Two additional victims associated with this incident walked into area hospitals for treatment of gunshot wounds. MPD is on scene and actively investigating at this time. — DC Police Department (@DCPoliceDept) July 18, 2021

وجاء إعلان الشرطة بعد وقت قصير من سماع أصوات أعيرة نارية خارج الاستاد وبعد الطلب من المتفرجين بإخلال الملعب.