زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب الفلبين

ذكر المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل، صباح اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب إقليم دافاو أورينتال بجنوب البلاد.

وقال المعهد إن من المتوقع حدوث أضرار وهزات تابعة للزلزال الذي يقع مركزه على عمق 42 كيلومترا، بحسب رويترز.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن وقوع أضرار مادية أو وقوع إصابات جراء الزلزال.

يشار إلى أن الفلبين غالبا ما تشهد نشاطا زلزاليا متكررا، بسبب موقعها على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ.