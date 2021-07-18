طهران: لدينا استعداد لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع واشنطن ولندن بدءا من اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه تم التوصل لاتفاق خلال محادثات فيينا، حول تبادل 10 سجناء مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لافتًا إلى أن طهران مستعدة لتنفيذ ذلك الاتفاق بدءا من اليوم.

طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن "إنكار واشنطن لوجود صفقة متفق عليها حول تبادل السجناء أمر مشين".

وأكد أنه "تم الاتفاق على مبادلة إنسانية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فيينا، بشكل منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، للإفراج عن 10 سجناء من جميع الأطراف".

وأضاف أن "إيران مستعدة للمضي قدما في تنفيذ اتفاق تبادل السجناء بدءا من اليوم".

وقبل أيام، أعلنت إيران أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء بهدف ضمان الإفراج عن إيرانيين محتجزين في سجون أمريكية وفي دول أخرى بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية.

وفي مايو/ أيار الماضي، نفت الولايات المتحدة تقريرا، أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني، أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى بموجب العقوبات الأمريكية على طهران.