إعلام محلي: مصرع 13 شخصا وإصابة آخرين جراء انفجار ناقلة وقود غربي كينيا

أعلنت السلطات الأمنية الكينية، اليوم الأحد، عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين جراء انفجار ناقلة بنزين انقلبت على الطريق السريع غربي البلاد.

وقال قائد الشرطة، تشارلز تشاتشا، من مقاطعة سيايا حيث وقع الحادث في وقت متأخر من يوم أمس السبت: "أحصينا 12 جثة في مكان الحادث وتوفي شخص آخر في المستشفى متأثرا بجروحه"، وفقا لما نقلته صحيفة "سترايتس تايمز".

وتابع: "كان الضحايا قد هرعوا لسحب الوقود المتسرب بعد انقلاب الشاحنة فى حادث بالقرب من مالانجا، على بعد 315 كيلومترا شمال غرب نيروبي، على الطريق المزدحم بين كيسومو والحدود مع أوغندا".

كما أشار تشاتشا إلى أن "النيران اشتعلت أثناء قيامهم بتجميع الوقود المتدفق، وتم نقل الكثير إلى المستشفى مصابين بحروق خطيرة ومن بينهم أطفال صغار".

ووصلت فرق الإطفاء إلى المكان بعد ساعتين من وقوع الحادث لإخماد الحريق.