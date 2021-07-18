أوكرانيا تتلقى مليوني جرعة من لقاح "موديرنا" من الولايات المتحدة

تلقت أوكرانيا مليوني جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة، وذلك ضمن إطار برنامج "كوفاكس" العالمي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، جاء فيه: "تلقت أوكرانيا اليوم 2000040 جرعة من لقاح موديرنا من حكومة الولايات المتحدة من خلال مبادرة كوفاكس العالمية".

وأضاف البيان: "تم تسليم اللقاح إلى مطار بوريسبيل من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ".

وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم، تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و244 ألفًا و495 إصابة.

في حين توفي 8 أشخاص؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 53726 وفاة.