تحالف "أوبك+" يتفق على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2022

اتفق تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًا كل شهر، ويتوقع التحالف الانسحاب التدريجي من الالتزامات الحالية للحد من إنتاج النفط بمقدار 5.8 مليون برميل في اليوم بنهاية أيلول/سبتمبر 2022، وسيتم تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2022.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان التحالف: "مع مراعاة المؤشرات الأساسية لسوق النفط والإجماع حول أفقه، قررت اللجنة الوزارية: تمديد قرار الجلسة الوزارية العاشرة لدول أوبك وخارجها (نيسان/أبريل 2020) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022. زيادة بشكل تدريجي الإنتاج الإجمالي للدول بـ0.4 مليون برميل يومياً كل شهر، ابتداءً من آب/أغسطس 2021، حتى يتم استنفاد قيود الإنتاج الحالية التي تبلغ 5.8 مليون طن برميل يومياً".

وأضاف البيان: "قاعدة خفض إنتاج النفط لروسيا والسعودية حتى نيسان/أبريل 2022، بلغت 11 مليون برميل يوميًا، واعتبارًا من أيار/مايو 2022 ستبلغ قاعدة خفض الإنتاج 11.5 مليون برميل يوميا".

ويشار أيضاً إلى أن قاعدة خفض الإنتاج للإمارات ستبلغ 330 ألف برميل يومياً ابتداءً من مايو 2022، وللعراق والكويت بنحو 150 ألف برميل يوميا.