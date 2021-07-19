بريطانيا تطرح خطة لتحفيز التبادل التجاري مع الاقتصادات النامية

تطرح بريطانيا خطة، يوم الاثنين، لتحفيز التبادل التجاري مع 70 بلدا ناميا تشمل خفض التعريفات الجمركية وتبسيط القوانين.

ويأتي ذلك في أحدث مسعى من جانب الحكومة البريطانية لتعزيز التجارة العالمية بعد استعادتها السيطرة على سياستها التجارية، عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة ليز تروس، "أصبحت المملكة المتحدة الآن بلدا مستقلا تجاريا ولدينا فرصة ضخمة للقيام بالأمور بشكل مختلف، واتخاذ نهج أكثر تحررا وتأييدا للتبادل التجاري يؤدي إلى النمو وإيجاد الفرص"، وفقا لرويترز.

ويهدف "برنامج التجارة مع البلدان النامية" لتقليل العبء البيروقراطي على التجارة بين بريطانيا والبلدان النامية.

وكذلك يهدف البرنامج لتقليل العبء البيروقراطي على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مثل باكستان ونيجيريا وإندونيسيا.