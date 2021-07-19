خامنئي يطالب الشعب الأفغاني أن يكون يقظا تجاه أسلحة الحرب الأمريكية الناعمة

طالب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، الشعب الأفغاني بأن يكون يقظا تجاه أسلحة الحرب الأمريكية الناعمة، وذلك بعد بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان.

وقال خامنئي في رسالة خاصة بمناسبة حلول موسم الحج: "على الشعب الأفغاني أن يراقب بيقظة الأجهزة الاستخباراتية وأسلحة الحرب الناعمة الأمريكية في بلده ويتصدى لها بوعي".

وأضاف خامنئي قائلا:" أدى سوء فهم الأمريكيين لدول المنطقة إلى إذلال الولايات المتحدة في أفغانستان، ثم دخولها المضطرب قبل عشرين عاما، واستخدامها الأسلحة والقنابل والنيران ضد المدنيين العزّل، ما أدى الى وقوعها في مستنقع وبعد ذلك إخراج قوته العسكرية ومعداته من هذا البلد".

وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

كما يعتزم نحو سبعة آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسي- إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا- المغادرة بحلول الموعد نفسه.