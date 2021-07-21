مسؤول عسكري إسرائيلي: بلادنا باتت هدفا لتهديدات إلكترونية مستمرة

قال الجنرال، تامير هايمان، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أمس الثلاثاء، إن بلاده تواجه تهديدات إلكترونية مستمرة وسترد على الهجمات كما تفعل ضد أي عدوان آخر.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24NEWS، صباح اليوم الأربعاء، عن هايمان أن إسرائيل تتعرض، بقوة، لتهديد دائم ويتم شن هجمات ضدها، وبأن بلاده قادرة على مواجهة أغلب التهديدات بسبب امتلاك إسرائيل القدرات الدفاعية المتقدمة.

وجاءت تصريحات الجنرال تامير هايمان، في مؤتمر بجامعة تل أبيب، أمس الثلاثاء، والتي أكد من خلالها على أن بلاده مضطره لاتخاذ خطوات متعددة ومختلفة، ليست دفاعية فحسب، وذلك بدعوى الحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي والتكتيكي على أعدائها، محذرا من يهاجم بلاده، برا وبحرا وجوا، عبر التحكم الآلي فهم المخاطر التي يتعرضون لها، ومشددا على أن إسرائيل سترد بحزم على أي هجمات تطالها.

وحول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس"، قبل شهرين، أكد الجنرال هايمان أن بلاده استخدمت مصادر على الإنترنت، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وذلك من أجل المساعدة في التخطيط للعمليات وتنفيذها أثناء الحرب نفسها، والتي استمرت 11 يوما، لافتا إلى أن التطور التكنولوجي سمح للجيش الإسرائيلي بالعمل بشكل أكثر نجاعة وأسرع، وكذلك بخسائر أقل.