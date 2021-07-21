أردوغان: نسعى لضمان اعتراف واسع بـ"جمهورية قبرص الشمالية"

قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستسعى لضمان اعتراف دولي واسع بـ"قبرص التركية"، أو ما يسمى بجمهورية قبرص الشمالية التي تعترف بها تركيا حصرا.

وجاء في تقرير لوكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال كلمة له، اليوم، أثناء تبادله التهاني بحلول عيد الأضحى مع أعضاء حزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأفاد رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستبذل قصارى جهودها من أجل جعل دولة "قبرص التركية" تحظى باعتراف دولي واسع النطاق، وبأسرع ما يمكن، بدعوى أن المطلب الوحيد للقبارصة الأتراك، في الوقت الراهن، على طاولة المفاوضات الدولية، يتعلق بالاعتراف بهم وبوضعهم كدولة ذات سيادة ـ على حد قوله.

#أردوغان: سنسعى لضمان اعتراف واسع بـ #قبرص التركية

الرئيس التركي: أصبح المطلب الوحيد للقبارصة الأتراك على طاولة المفاوضات الدولية هو الاعتراف بوضعهم كدولة ذات سيادةhttps://t.co/686mz2PzhC — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 21, 2021

وكان الرئيس التركي قد صرح، الاثنين الماضي، بأن بلاده تعتزم بناء مجمع رئاسي لصالح رئيس جمهورية قبرص الشمالية، في تأكيد جديد على الموقف التركي بالاعتراف بالشطر الشمالي من الجزيرة.

وقال أردوغان خلال زيارة لقبرص الشمالية، وأثناء خطاب أمام برلمانها، "سنبني مجمعا رئاسيا في قبرص الشمالية".

وتابع أردوغان: "لا يوجد لدى رئاسة الجمهورية التركية لشمال قبرص مبنى أو مجمع رئاسي مناسب، أو مبنى برلمان. أرجو أن تكون أعمال مشروع الخطوة المتعلقة بهذا المجمع الرئاسي قد اكتملت، وأتمنى أن نبدأ البناء قريبا".

أردوغان حول موقف الجانب الرومي في المباحثات القبرصية: لم يعد بإمكاننا تصديقهم من الآن فصاعدا ولا يمكن أن نخسر 50 عاما أخرى — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 19, 2021

وحول موقف روما في المباحثات القبرصية، أوضح الرئيس التركي أنه لم يعد بإمكان بلاده تصديقهم من الآن فصاعدا، ولا يمكن أن تخسر تركيا 50 عاما أخرى.