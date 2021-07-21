سويسري محب للمشي يغالب مرض الشلل الرعاش ويخطط لتحد جديد

يستعد سويسري مصاب بمرض الشلل الرعاش لقطع أكثر من 1100 كيلومتر في منطقة جبال الألب من أجل التوعية بالمرض الذي يصيب الجهاز العصبي، في تحد جديد بعد أن أجريت له جراحة لزرع أقطاب كهربائية في الدماغ.

وقاوم إيف أوبرسون تقلص العضلات وأعراض أخرى لاستكمال رحلته التي استمرت ثلاثة أشهر العام الماضي.

وانتخب أوبرسون شخصية عام 2020 من سكان المنطقة المحيطة بمنزله في نيون قرب جنيف.

وقال أوبرسون (52 عاما) لتلفزيون "رويترز": "ما حفزني على القيام بهذه الرحلة هو أنني كنت أريد تعريف الناس بدرجة أكبر بهذا المرض غير المعروف حقيقة. لذلك قمت بأمر أعتقد أنه مهم وقد يتعاطف معه الناس. بعض الناس فهموا أكثر مما توقعت. النتائج تجاوزت التوقعات".

Yves Auberson, 51, suffering from Parkinson for 15 years, made 1122km alone through the Alps in 3 months. Despite falls and growing symptoms of Parkinson, he never gave up. Courage, hope, abnegation, resilience! https://t.co/Gnf8DGrIID — Neuromod4aBetterLife (@VSourdaine) February 16, 2021

وأصيب أوبرسون، وهو لاعب جولف محترف، بمرض الشلل الرعاش عندما كان عمره 35 عاما في 2004. والشلل الرعاش خلل في الدماغ يسبب الارتعاش وصعوبة في المشي والتوازن والتناغم الحركي وتزيد الأعراض بمرور الوقت.

Yves Auberson, 51, suffering from Parkinson for 15 years, made 1122km alone through the Alps in 3 months. Despite falls and growing symptoms of Parkinson, he never gave up. Courage, hope, abnegation, resilience! https://t.co/Gnf8DGrIID — Neuromod4aBetterLife (@VSourdaine) February 16, 2021

ويعتزم أوبرسون القيام بتحد جديد لم يفصح عن تفاصيله "في هذا التحدي الجديد ستكون هناك دراجة.. دراجة بثلاث العجلات.. ستكون لدي دراجة مخصصة لي".