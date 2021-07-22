أردوغان يتعهد بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم طوعا وبشكل آمن

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأخيرة إلى قبرص، بأنه ما دام في السلطة فإن بلاده لن تلقي باللاجئين السوريين في أحضان "القتلة"، حسب تعبيره.

وعلّق أردوغان على تصريحات رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، بخصوص عزمه ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا في حال اعتلائه السلطة.

وقال أردوغان: "ما دمنا في السلطة في هذا البلد فلن نلقي بعباد الله، الذين لجؤوا إلينا، في أحضان القتلة".

وأضاف: "وأقولها بوضوح، هؤلاء طرقوا أبوابنا واحتموا بنا، ولا نستطيع أن نقول لهم عودوا من حيث أتيتم".

وشدّد أردوغان على أنه لا يمكن ترحيل اللاجئين السوريين إذا لم يكن طوعا، وخاصة إذا كان اللاجئ قد تقدم بطلب الحصول على اللجوء، فإنه يتعين قبوله"، مؤكدا أن "تركيا ستواصل السعي لمساعدة الناس بشكل إنساني".

وأشار أردوغان إلى أن "عودة اللاجئين إلى ديارهم ستكون طوعا وبشكل آمن وفقا لقواعد الأمم المتحدة"، مبينا أن "تركيا تواصل بناء منازل مؤقتة من الطوب للسوريين في مناطق المخيمات في شمالي سوريا، وتم الانتهاء من بناء 50 ألف منزل من أصل 100 ألف".