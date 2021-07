منظمة العفو الدولية تدعم نتائج التحقيق في قضية التجسس على صحفيين عبر "بيغاسوس"

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة، "منظمة العفو الدولية تدعم بقوة النتائج، التي توصل إليها (التحقيق بخصوص) بيغاسوس. وإن البيانات مرتبطة بلا شك بالأهداف المحتملة لبرنامج التجسس لمجموعة بيغاسوس إن إس أو".

وأصدر نشطاء حقوقيون بيانا، ردا على الاتهامات الكاذبة، التي انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية غير دقيقة؛ بشأن التحقيق.