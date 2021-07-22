أمريكا تفرض عقوبات على كوبا بحجة قمع الاحتجاجات

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على وزير القوات المسلحة الثورية الكوبي، وعلى اللواء الخاص بوزارة الداخلية، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت الوزارة الأمريكية في إفادة عبر موقعها على الإنترنت "تم إخضاع الوزير ألفارو لوبيز ميرا، واللواء الخاص بوزارة الداخلية (إحدى وحدات الوزارة)، لقانون ماغنيتسكي العالمي".

جدير بالذكر، أن العقوبات وفقا لـ"قانون ماغنيتسكي" تتضمن حظرا على الدخول إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول خاصة بالأشخاص الخاضعين للقيود.

قالت الإدارة الأمريكية سابقا إنها لا تستبعد فرض عقوبات على ممثلي السلطات الكوبية المسؤولين- بحسب واشنطن- عن قمع الاحتجاجات التي وقعت في كوبا يوم الحادي عشر من شهر تموز/ يوليو الجاري.

طالب المحتجون في هذه التظاهرات بـ"انتخابات حرة" وحل المشكلات الاجتماعية، فيما نظم أنصار الحكومة مسيرات خاصة بعد دعوة الرئيس للنزول إلى الشوارع.

وقالت السلطات الكوبية إن الولايات المتحدة تقف وراء الاحتجاجات في كوبا؛ ونفت واشنطن هذه الكلمات ووصفتها بأنها "خطأ فادح"، مضيفة أن الاحتجاجات في كوبا ستؤثر على سياسة الولايات المتحدة تجاه هذا البلد.