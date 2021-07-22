واشنطن وسيئول تؤكدان على أهمية إعادة بيونغ يانغ إلى طاولة الحوار

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الوزير جونغ أوي-يونغ ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان اتفقا على العمل الوثيق لإعادة كوريا الشمالية إلى محادثات نزع السلاح النووي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: "أكد الوزير جونغ ونائبة الوزير شيرمان على هدف تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وهو ما أكده زعيما البلدين في القمة الكورية الأمريكية"، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأضافت: "اتفق الجانبان أيضا على مواصلة التعاون الوثيق على كل المستويات، لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار".

وخلال الاجتماع، أخبرت "شيرمان" أيضًا "جونغ" أن الولايات المتحدة تقدر كثيرا تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، واوصفة التحالف بأنه ركيزة أساسية للسلام والاستقرار والازدهار في شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وطلب "جونغ" من "شيرمان" بذل الجهود لتنفيذ إجراءات المتابعة لنتائج قمة 21 مايو بين الرئيسين "مون جيه-إن" و"جو بايدن"، التي تشمل التعاون في القضايا الاقتصادية والعالمية وغيرها.

وفي وقت لاحق من اليوم، التقت "شيرمان" بوزير الوحدة "لي إن-يونغ" وأعربت عن دعمها للحوار والتعاون عبر الحدود مع كوريا الشمالية. كما وافقت في اجتماع منفصل مع نائب وزير الوحدة "تشوي يونغ-جون" على مواصلة الاتصالات الثنائية والتعاون بشأن قضايا شبه الجزيرة.

هذا وتأتي زيارة "شيرمان" إلى آسيا في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على تعزيز التعاون مع حلفائها والدول الشريكة، وسط التنافس المتزايد مع الصين في مجالات التكنولوجيا والأمن البحري والتجارة.