تفشي "شبيه الطاعون الأسود" في الولايات المتحدة  

وبحسب البيان الصادر عن المركز، اليوم الجمعة، تم اكتشاف 101 حالة إصابة بالفطريات في مركز رعاية المرضى المصابين بأمراض خطيرة في واشنطن خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير حتى نيسان/ أبريل من هذا العام، وفي نفس الفترة، تم تسجيل 22 حالة في تكساس بين مرضى المؤسسات الطبية.

وقال البيان: "بلغ معدل الوفيات خلال 30 يومًا في كلتا الولايتين 30٪".

وبحسب المركز، لم يتم اكتشاف طريقة تفشي العدوى بين المرضى، فضلا عن عدم وجود علاج واضح للفطريات الخطيرة بسبب مقاومتها للأدوية.

وفي وقت سابق، حذر علماء المركز من الفطريات الشبيهة إلى حد بعيد بفطر "الطاعون الأسود" والتي تم اكتشافها لأول مرة في عام 2009 في اليابان، لكن مع المراجعة لمجموعات سلالتها تبين أن أقدم سلالة معروفة من المبيضات أوريس تعود إلى عام 1996 في كوريا الجنوبية.