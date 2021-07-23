"فايزر" و"بيونتيك" تزودان الولايات المتحدة بـ 200 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

تعتزم شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، تزويد الولايات المتحدة بـ 200 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ ليصبح الحجم الإجمالي للإمدادات 500 مليون جرعة.

برلين-سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك للشركتين، اليوم الجمعة: "تعلن شركتا فايزر وبيونتيك أن السلطات الأمريكية اشترت 200 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يتم شحن اللقاحات في الفترة من تشرين الثاني/أكتوبر 2021 إلى نيسان/أبريل 2022".

وأضاف: "ستبلغ الكمية الإجمالية للجرعات التي ستوفرها الشركتان للحكومة الأمريكية، بموجب الاتفاقية الحالية، 500 مليون جرعة".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستوفر 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، لنحو 100 دولة نامية، خلال العامين المقبلين.

وسيتم توزيع نحو 200 مليون جرعة من اللقاح، هذا العام؛ والباقي في عام 2022.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أواخر الشهر الماضي، إن السلطات أعطت 318 مليونا و576441 جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19"، في داخل البلاد، حتى يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

وتلقى أكثر من 173 مليون شخص (نحو 52 في المئة من سكان الولايات المتحدة)، جرعة واحدة من اللقاح المضاد لكورونا، على الأقل.