إيطاليا تؤكد فشل وزراء مجموعة العشرين في الاتفاق على أهداف المناخ

أعلن وزير التحول البيئي في إيطاليا روبرتو سينجولاني أن وزراء الطاقة والبيئة في دول مجموعة العشرين لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن صياغة التزام رئيسي متعلق بمكافحة التغير المناخي في بيان ختامي لاجتماعهم.

وقال سينجولاني للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الوزراء المجتمعين جنوبي إيطاليا أخفقوا في حل نقطتين خلافيتين، وسيتعين بحثهما خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات المجموعة خلال قمة في روما في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأكد أن المفاوضات مع الصين وروسيا والهند أثبتت أنها صعبة للغاية ، مضيفا أن إحدى نقطتي الخلاف كانت التخلص من طاقة الفحم، وهو ما تريد معظم الدول تحقيقه بحلول 2025، لكن بعضها سيكون مستحيلا بالنسبة لها، وفق تعبيره.

وقال سينجولاني إن البيان الختامي، الذي كان من المقرر صدوره، اليوم الجمعة، لن يصدر قبل غد السبت، مؤكدا أن الاجتماع لم يتمخض سوى عن التزامات مالية قليلة، لكنه أضاف أن إيطاليا نفسها ستزيد تمويلها للدول النامية كي تتمكن من مواجهة آثار تغير المناخ.

وزاد متوسط درجات الحرارة العالمية بالفعل بأكثر من درجة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية التي يستخدمها العلماء معيارا في هذا الإطار، وفي طريقه ليتجاوز الحد الأقصى بين درجة ونصف ودرجتين.