الداخلية الأفغانية: فرض حظر تجول ليلي في جميع الولايات باستثناء 3 فقط للحد من نشاط "طالبان"

قررت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، فرض حظر تجول في جميع الولايات باستثناء كابول وننغرهار وبنجشير من الـ 10 مساء وحتى الـ 4 صباحا (بالتوقيت المحلي)، للحد من نشاط حركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في روسيا).

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "طلوع نیوز" المحلية عن أحمد ضياء ضياء نائب المتحدث الرسمي باسم الداخلية الأفغانية، قوله: "من أجل منع تصاعد تحركات طالبان، فُرضت قيود ليلية في 31 محافظة من محافظات البلاد".

وأوضح ضياء: "إن هذه القيود ستبدأ في الساعة 10 مساءً وتنتهي في الساعة 4 صباحًا، حيث لن يُسمح للأشخاص بالسفر"، مشيرا إلى أن "مقاطعات كابول وننغرهار وبنجشير معفاة من هذا الحظر الليلي".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت حركة "طالبان" سيطرتها على منطقة سبين بولداك على الحدود مع باكستان بعد قتال عنيف، لكن الحكومة الأفغانية قالت إنها استعادت السيطرة على المعبر الحدودي الذي يعد نقطة استراتيجية تجارية مهمة.

وعقدت في الدوحة، السبت الماضي، محادثات بين ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، للتوصل لتسوية للأزمة التي تعيشها البلاد؛ في وقت تتوسع سيطرة حركة "طالبان" ميدانيا، وتقول الحكومة إنها تعمل على استعادة الأماكن التي استولت عليها الحركة.

وبحسب بيان مشترك للجانبين، صدر عقب جولة من المفاوضات؛ فإنه تم الاتفاق "على ضرورة تسريع المفاوضات، من أجل إيجاد حل عادل ودائم للوضع الحالي في أفغانستان، في أسرع وقت ممكن".

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان؛ فيما أعلنت طالبان أخيرا سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ونقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.