طبيب يكشف تأثير فيروس كورونا على الجهاز الهضمي

كشف رئيس الجمعية العلمية لأطباء الجهاز الهضمي في روسيا، ليونيد لابيزنك، عن تأثير فيروس "كورونا" على الجهاز الهضمي بشكل عام والأمعاء بشكل خاص.

ووفقا لصحيفة "أرغومينتي فاكتي" الروسية، يؤثر الفيروس ليس فقط على الرئتين، ولكن أيضًا على الأمعاء والمعدة والكبد، لذلك غالبًا ما يصاب المريض باضطرابات معوية حادة.

وأضاف الطبيب الروسي أن الأدوية الموصوفة لعلاج "كوفيد 19" لها أيضًا تأثير سلبي على الجهاز الهضمي.

ووفقا للمركز الوطني للأمراض المعدية وقسم أطباء الأمراض المعدية في أكاديمية الطب، في سنغافورة فإنه بعد "7 – 10" أيام من ظهور الأعراض لا يصبح المريض قادرا على نقل العدوى للآخرين.