الجيش الألماني يعلن تزايد عدد الجنود الذي يعالجون من صدمات نفسية

كشفت وزارة الدفاع الألمانية عن تزايد أعداد الجنود الألمان، المشاركين في مهام خارجية، الذين تلقوا علاجات نفسية، مقارنة بالسنوات الماضية.

وجاء في رد وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ونقلته "دويتشه فيله"، أن 602 جندي مصابين بصدمات نفسية تلقوا علاجا نفسيا في عام 2013، وبلغ عددهم 1006 جنود عام 2019. كما بلغ عددهم 1116 جنديا في عام 2020.

وبحسب رد الوزارة، بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ عدد الجنود الألمان الذين تلقوا علاجات نفسية 762 جنديا، وارتفع عدد الاضطرابات النفسية التي تم تشخيصها لأول مرة وربما نتج هذا الأمر نظرا لزيادة المهام التي ينفذها الجيش حيث بلغت 274 حالة في عام 2017 إلى 301 حالة في عام 2020.

وكشفت الوزارة عن أنه تم تسجيل أعداد أعلى، على نحو متكرر في السنوات السابقة، مقارنة بعام 2011 على سبيل المثال حيث تمت تسجيل 389 حالة جديدة.

يأتي هذا بالرغم من إنهاء الجيش الألماني لمهمته بأفغانستان، فمازال يشارك في 11 مهمة خارجية، حيث لا تزال القوات الألمانية تشارك في مالي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أصيب 12 جنديا ألمانيا وجندي بلجيكي في هجوم انتحاري على دورية ألمانية تابعة لمهمة الأمم المتحدة في مالي.