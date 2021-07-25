تقارير تكشف تعرض بريطانيا لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة جائحة كورونا

كشفت تقارير لأعضاء البرلمان البريطاني، اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية ستتعرض لمخاطر مالية لعشرات السنين جراء إنفاقها 372 مليار جنيه إسترليني على جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" التقرير الذي أكد أن أكثر من ملياري جنيه استرليني أُنفقت على أدوات حماية غير صالحة للاستعمال في بريطانيا.

وقالت لجنة الحسابات العامة في البرلمان بتقريرين عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لجائحة كوفيد-19 إنه يجب تعلم الدروس قبل تحقيق عام من المقرر إجراؤه في 2022.

وقال ميج هيلير رئيس اللجنة للوكالة "في ضوء المبالغ التي تم إنفاقها على تدابير كوفيد حتى الآن على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في المستقبل وخلال أي فترة زمنية".

كما سلطت اللجنة الضوء على خسارة تقدر بنحو 26 مليار جنيه من خلال عمليات تحايل وتخلف عن سداد قروض مًنحت للشركات لمساعدتها في مواجهة الجائحة وذلك كمثال على المخاطر المالية المستمرة.

وأضافت اللجنة في تقرير ثان إن هناك أيضا مستويات "مرتفعة بشكل غير مقبول" من التبذير بسبب شراء 2.1 مليار قطعة من أدوات الحماية الشخصية غير المناسبة بما يعادل أكثر من ملياري جنيه إسترليني من المال العام.