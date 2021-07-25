الولايات المتحدة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" والعودة إلى ارتداء الكمامات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ​الإدارة الأمريكية​ تبحث الإجراءات الهادفة إلى مواجهة فيروس "كورونا"، بما فيها إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لعدد من فئات المجتمع، وتشديد المطالب بارتداء الكمامات.

ذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر خاصة أن واشنطن تناقش هذه الخطوات على خلفية ازدياد عدد الإصابات وعدم رغبة بعض الأمريكيين في تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الأمريكية "تبحث بشكل نشيط مسألة توفير جرعة إضافية من اللقاح للسكان المعرضين للخطر"، مشيرةً إلى أن احتمال حاجتهم إلى جرعة معززة من اللقاح آخذ في الازدياد، غير أن الهيئات المناسبة لم توافق على هذه الإجراءات حتى الآن.

كما كشفت أن إدارة ​البيت الأبيض​ "تناقش أيضا العودة إلى التوصيات بارتداء الكمامات". ولفتت المصادر إلى أن هذا القرار قد يصبح غير مريح سياسيا بالنسبة للإدارة، إذ تم في ​الولايات المتحدة​ سابقا "إلغاء رسمي" للعديد من المتطلبات في هذا المجال.

وتدل المعلومات المتوفرة لدى القناة على أن المراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدرس في الوقت الراهن ضرورة ارتداء الكمامات. وأكدت أنه تجري أثناء هذه المناقشات "ممارسة الضغط على ​بايدن​ لكي يؤيد التطعيم الإلزامي لشرائح معينة من المواطنين".

وأشارت القناة، إلى أن السلطات الأمريكية تحاول أن تقرر حالياً فيما إذا كان من الضروري دعم الشركات التي تلزم عمالها بالتطعيم أو تخلق صعوبات لمن لا يرغب في تلقي اللقاح.

يذكر أنه تم تسجيل 34.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ووفاة أكثر من 610 آلاف شخص. ومن حيث المؤشرين تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم.