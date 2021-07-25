فقدان 5 عمال جنوبي الصين عقب سقوطهم من جسر تحت الإنشاء

ذكرت السلطات المحلية أن 5 عمال يعملون في إنشاء جسر بمقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين، فقدوا بعدما سقطوا في المياه عقب انهيار الحاجز الصندوقي للجسر صباح اليوم (الأحد).