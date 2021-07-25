واشنطن تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على مينسك

وفقًا لفراناك فياتشوركا، مستشار تيخانوفسكايا، فقد أعرب مسؤولو وزارة الخارجية عن عزمهم على فرض عقوبات جديدة من شأنها أن تؤثر على قطاعي النفط والبوتاس في اقتصاد مينسك، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

لكن المسؤولين الأمريكيين اختاروا عدم التعليق على التوقيت المحتمل لفرض العقوبات أو أهدافها.

وقال فياتشوركا: "لن نعلن عن إجراءات محددة. لكنني سأقول إنه يمكنك الاعتماد على الولايات المتحدة، مع شركائنا وحلفائنا، ستستمر في تحميل نظام لوكاشينكو المسؤولية عن أفعاله، بما في ذلك عن طريق فرض عقوبات".

بدأت المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا زيارة العمل إلى الولايات المتحدة في 18 تموز/ يوليو. وقد التقت بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ونائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، بالإضافة إلى مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان.